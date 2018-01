Rumores do iPhone voltam a circular O rumor de que a Apple está em vias de produzir o iPhone, híbrido de telefone celular e tocador digital, voltou a circular na internet na semana passada. A notícia que disparou as suspeitas de que o aparelho esteja mais próximo das prateleiras foi o anúncio de que a fabricante de chips Broadcom deva fornecer os componentes para um possível celular da Apple. A informação, dada por analistas, fez com que as ações da Broadcom subisse quase 6% no índice da Nasdaq, a bolsa de valores das empresas de tecnologia no mercado norte-americano. Outra informação dá conta de que a Hon Hai, uma das empresas responsáveis por fabricar iPods na China teria fechado contratos com a Apple para montar no país os dois modelos de iPhone, no que, fontes da indústria afirmam, estaria envolvida a montagem de 12 milhões de unidades. Segundo a revista Forbes, um dos veículos que noticiou o acordo, os aparelhos fabricados pela Hon Hai irão combinar a função de telefonia com a capacidade de tocar arquivos digitais. A expectativa é de que aparelho seja anunciado na conferência Macworld, que a Apple realiza em janeiro para marcar as futuras ações da empresa para 2007. A empresa, no entanto, tem a política de não comentar boatos e especulações. E que ela estende a produtos não lançado comercialmente.