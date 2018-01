Rumores sobre Telefónica/Telecom Itália são falsos, diz Espanha

"O governo sempre disse que não temos nada a dizer sobre esse acordo entre as empresas. Mas não acho certo que sejam inventadas histórias falsas", disse Sebastian a jornalistas numa feira de empresas de telefonia celular em Barcelona.

Sebastian não especificou se estava fazendo referência a relatos divulgados recentemente na Itália de que a Telefónica teria recebido do governo de Silvio Berlusconi o sinal verde para adquirir a Telecom Itália, ou se aludia a outro relato publicado pelo jornal espanhol El País.

O El País informou que o governo espanhol é a favor de a Telefónica comprar a Telecom Itália, depois da aquisição pela empresa energética italiana Enel da companhia espanhola Endesa.

"O governo espanhol quer encerrar sua Presidência europeia com uma grande transação envolvendo empresas", disse o El País no domingo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em janeiro, a Telefónica desmentiu que estivesse em negociações com a Telecom Itália, e seu presidente, Cesar Alierta, disse no início deste mês que a prioridade de sua empresa é explorar sinergias de sua parceria industrial com a Telecom Itália.

A Telefónica começou a participar da Telecom Itália em 2007 e atualmente possui participação indireta de cerca de 10 por cento na empresa italiana.

(Reportagem de Robert Hetz)