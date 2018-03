Rússia ameaça retaliar se Ucrânia aderir a escudo dos EUA

O presidente russo Vladimir Putin reafirmou nesta terça-feira a oposição da Rússia à possivel entrada da Ucrânia na Otan (aliança militar liderada pelos Estados Unidos) e ameaçou partir para a retaliação caso a ex-república soviética decida aderir ao projeto americano de um escudo antimísseis na região. Não há informações de que Washington tenha pedido à Ucrânia para participar do projeto, mas Putin sugeriu que a possível entrada do país na Otan poderia levar à instalação de partes do sistema antimísseis em território ucraniano. Em uma entrevista coletiva no Kremlin, o líder russo disse ter aconselhado a Ucrânia a não entrar na Otan. Putin acrescentou que a Rússia não vai "interferir" nas iniciativas da Ucrânia para garantir a sua própria segurança nacional, mas poderá reagir se o país decidir contribuir para "neutralizar" o potencial nuclear russo. "Restrições à soberania já têm certas conseqüências, como a utilização de bases ou uma área de posicionamento para defesa de mísseis no Leste Europeu, que nós acreditamos ter o objetivo de neutralizar nosso potencial nuclear", disse o presidente russo. "A Rússia, então, se vê diante da necessidade de adotar uma ação retaliatória", acrescentou Putin. Escudo antimísseis Os Estados Unidos querem que o escudo na região tenha capacidade para destruir eventuais mísseis vindos da Coréia do Norte ou do Irã. O plano prevê a instalação de interceptores de mísseis na Polônia e um radar na República Checa. O presidente russo vê o projeto, assim como a expansão da Otan, como ameaças à segurança de Moscou. Na semana passada, ele já havia dito que a Rússia poderia ser obrigada a "retaliar" o que descreveu como uma nova corrida armamentista mundial. Putin e Yushchenko se reuniram em Moscou, onde chegaram a um acordo para evitar a interrupção do fornecimento de gás da Rússia à Ucrânia. Yushchenko disse que a Ucrânia voltará a pagar a quantia de US$ 1,5 bilhão que deve à estatal russa Gazprom a partir de quinta-feira. Segundo o presidente ucraniano, o preço do gás será o mesmo do ano passado. Em meio às reuniões entre russos e ucranianos, o ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Putin aceitou um convite para participar da reunião de cúpula da Otan que será realizada em abril na capital romena, Bucareste. A Ucrânia espera dar o seu primeiro passo para entrar na Otan justamente nessa reunião. Até lá, Putin já deverá ter deixado a Presidência russa para seu sucessor, que será eleito em março. No entanto, segundo Lavrov, a aceitação do convite mostra mais uma vez que a Rússia "está aberta ao diálogo em qualquer assunto". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.