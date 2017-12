Rússia anuncia ''pai de todas as bombas''

As Forças Armadas da Rússia anunciaram que testaram a bomba convencional mais poderosa já desenvolvida, apelidada de "pai de todas as bombas". Pesando sete toneladas, a arma é conhecida como bomba de vácuo. A televisão russa qualificou a bomba como quatro vezes mais poderosa do que uma arma semelhante do arsenal dos Estados Unidos, apelidada de "mãe de todas as bombas". Segundo correspondentes, o teste é o último de uma série de novas armas russas e a política do presidente Vladimir Putin tenta reassegurar o papel de Moscou no cenário internacional. A arma "tem potência e eficácia comparáveis às de uma bomba atômica", disse Aleksandr Rukshin, vice-chefe do gabinete militar russo. Segundo ele, há uma vantagem adicional sobre as armas nucleares pois a nova bomba não contamina o ambiente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.