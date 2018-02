Rússia diz que não é contra resolução da ONU para Pyongyang A Rússia não desaprova uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o teste nuclear da Coreia do Norte esta semana, mas sente que é muito cedo para falar a respeito de possíveis penalidades, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira.