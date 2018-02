Rússia e Ucrânia não chegam a acordo sobre gás em reunião com UE Ucrânia e Rússia não chegaram a um acordo sobre gás natural em uma reunião com a União Europeia que avançou pela madrugada, e haverá uma nova rodada de negociações nesta quinta-feira à noite, disse o ministro da Energia russo, Alexander Novak, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti.