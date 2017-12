Rússia registra 3o caso de gripe aviária em 2007 A Rússia divulgou nesta terça-feira o terceiro surto do vírus H5N1 registrado no país neste ano após 410 aves morrerem em uma fazenda da região sul, mas o setor está preparado para enfrentar a doença. Outras 414 aves foram sacrificadas e procedimentos rígidos de quarentena foram implementados em uma fazenda na região de Krasnodar por conta dos resultados positivos de testes que avaliaram a presença do vírus da gripe aviária nas aves mortas, afirmou o órgão russo de fiscalização sanitária para animais e plantas, Rosselkhoznadzor. "É grave o suficiente para exigir medidas severas, incluindo a quarentena, para garantir que não haja disseminação", afirmou Alexei Alexeyenko, porta-voz da agência Rosselkhoznadzor. "Uma investigação está em andamento para determinar a fonte da infecção." A variante H5N1 do vírus da gripe aviária é a mais contagiosa e foi responsável pelas mortes de aves na fazenda Lebyazhye-Chepiginskoye, localizada na mesma área em que foram encontradas aves domésticas mortas pela doença, em janeiro. O segundo caso russo da gripe em 2007 aconteceu em fevereiro, quando diversos casos em cidades próximas a Moscou foram ligados ao mais conhecido mercado de animais da capital. A Rússia espera aumentar a produção de carne de aves em 16 por cento neste ano, para aproximadamente 1,8 milhão de toneladas, reduzindo a quantidade de importações no consumo doméstico. Os produtores russos foram responsáveis por cerca de 53 por cento do consumo interno no ano passado. Dmitry Rylko, diretor-geral do Instituto para Estudos do Mercado Agrícola, disse que o tamanho da Rússia e a reação rápida do governo em casos de gripe aviária ofereciam aos criadores de aves proteção contra a doença. "Estes casos se repetirão de tempos em tempos em diversas regiões do mundo, incluindo a Rússia", afirmou. "Na Rússia, a produção agrícola comercial em grande escala está bastante protegida (da gripe) por conta de boas medidas de quarentena e da baixa densidade da população de aves, mesmo no sul." A maior produtora de aves da Rússia é a Cherkizovo, que no mês passado adquiriu a concorrente Chicken Kingdom por 143 milhões de dólares. A Rússia estimula um aumento na produção de aves em parte com a regulação das importações por meio de cotas de tarifas. O volume de importações caiu 8,2 por cento no primeiro semestre de 2007, apesar dos preços altos elevarem o preço total para 419,1 milhões de dólares. Em agosto, a Rússia proibiu as importações de aves da Itália e da Alemanha após a descoberta de gripe aviária em fazendas dos dois países. A doença infectou 320 pessoas, matando 193 delas, desde que surgiu novamente em Hong Kong, em 2003. A maior parte das mortes ocorreu na Ásia. A Rússia não registrou nenhum caso de humanos contaminados. A variedade H5N1 do vírus da gripe aviária é transmitido essencialmente entre aves. A maior parte das ocorrências da doença em seres humanos remete a contato direto ou indireto com aves contaminadas. Especialistas temem que o vírus possa se modificar para uma forma que seja transmissível entre humanos.