Russo é eleito jovem chef a ser observado O russo Sergey Berezutskiy, à frente do restaurante As Eat Is, de Moscou, ganhou a San Pellegrino Cooking Cup 2014, competição que elege o jovem chef a ser observado. A competição acabou na terça-feira, em Veneza. "Estou em choque. Não esperava. É difícil cozinhar em uma competição. Espero que as pessoas conheçam e aprendam a amar a cozinha russa", disse Berezutskiy ao site Fine Dining Lovers.