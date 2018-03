Saab pode ter fornecedores locais para caça avaliado pela FAB Empresas brasileiras podem tornar-se fornecedoras do caça Gripen NG, fabricado pela sueca Saab e um dos finalistas no programa que escolherá o novo caça de multiemprego da Força Aérea Brasileira (FAB), disseram nesta quinta-feira executivos da companhia, que vieram ao país para encontros com autoridades brasileiras.