Saba, no cardápio de temporada do Vito Essa semana entra em cartaz no restaurante Vito (R. Pascoal Vita, 329, 3032-1469) um menu de pratos com ingredientes importados da Itália. A grande sensação da temporada será a saba, um molho à base de redução de uva, aromatizado com trufas brancas, especialidade de San Miniato, no Piemonte. A saba será servida com queijo de cabra numa entrada que leva ainda alho marinado (R$ 15). Está também na salada verde com queijo de cabra e mostarda di Cremona (R$ 26). No prato principal, surge com risoto de rabada (R$ 42) e faz parceria também com duas pastas da Puglia. O festoni, massa longa e larga, servida com azeite especial, em que as azeitonas são prensadas com cogumelos porcini (R$ 29). E foglia di olivo, massa verde em formato de folha de oliveira preparada com coração de alcachofra, azeitona e tomate fresco (R$ 28). "O cardápio fica em vigor enquanto durarem os ingredientes, calculo três semanas", diz o chef André Mifano.