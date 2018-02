Sábado terá chuva em boa parte do país

Neste sábado, 24, uma frente fria avançará pelo Sul do país e amenizará o forte calor dos últimos dias na região. Chove em grande parte dos Estados, apenas no norte do Paraná o sol ainda brilhará forte e as pancadas de chuva ocorrerão apenas no período da tarde.

Muito calor também nas Regiões Norte e Centro-Oeste, onde ocorrerão pancadas de chuva isoladas e fortes no decorrer do dia. No oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão poderá chover um pouco mais forte em forma de pancadas isoladas.

Áreas de instabilidades ainda provocam pancadas de chuva sobre Minas e no interior de São Paulo; em algumas localidades dessas áreas há chance de chuva forte. Nas demais áreas do país o dia será ensolarado com poucas nuvens. Temperaturas em declínio no Sul do Brasil.