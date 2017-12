Sabesp analisa nota da Arsesp sobre revisão tarifária

Em nota ao mercado, a Sabesp reitera que a proposta foi submetida à consulta pública e que a audiência sobre o Preço Máximo Inicial (P0) e Fator de Eficiência (Fator X) ocorrerá no dia 12 de março de 2014. Após o término da consulta pública, a Arsesp publicará relatório até o dia 10 de abril e também os valores definitivos para a revisão das tarifas da Sabesp.

"A Companhia comunica que está analisando a Nota Técnica Nº RTS/001/2014 - Fevereiro 2014 e se manifestará oportunamente", encerra a nota assinada pelo diretor econômico-financeiro e de Relações com Investidores da concessionária Rui de Britto Álvares Affonso.

A agência reguladora propõe preço máximo final da tarifa de R$ 2,73249 por metro cúbico (m3), o que corresponde a um reajuste linear de 4,6607% sobre a tarifa média geral vigente da concessionária, de R$ 2,61081. O valor definido pelo órgão regulador já considera os efeitos do Fator X e está autorizado para aplicação sobre as tarifas da Sabesp referentes a serviços prestados a partir de 11 de abril deste ano, com faturamento a partir de 11 de maio.

A proposta de reajuste tarifário é inferior ao número pleiteado pela Sabesp, de 13,1% e ficou perto do piso das expectativas de analistas de cinco instituições financeiras consultadas pelo Broadcast (Bradesco, Barclays, Citi, CGD Securities e Ativa Corretora), que variavam entre 4% e 10%.

A proposta para o fator de eficiência (Fator X) foi de 0,9418% anual. No entanto, o Fator X aplicado sobre o preço máximo final da tarifa chegou a 1,14%. Esse número já considera o atraso de 20 meses em relação a agosto de 2012, prazo inicial estimado para o início do novo ciclo de tarifas. No montante de 1,14% foi contabilizado o valor de 0,4297% referente à parcela já aplicada no reajuste de novembro de 2013.

O fator de eficiência é um parâmetro que servirá para transferir gradativamente aos clientes da rede da Sabesp os ganhos de eficiência obtidos pela concessionária. Essa transferência irá ocorrer por meio de reduções futuras na tarifa.