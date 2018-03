Sabesp descarta racionamento no interior e litoral O diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Luiz Paulo de Almeida Neto, descartou nesta quinta-feira, 20, o racionamento de água no interior e litoral do Estado. Após participar do 58º Congresso Estadual de Municípios, ele garantiu que não haverá necessidade de racionamento nessas localidades coordenadas por sua diretoria.