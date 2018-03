Sabesp descartar possibilidade de racionamento Apesar dos sucessivos recordes negativos de capacidade do nível dos reservatórios do Sistema Cantareira, a Sabesp voltou a descartar a possibilidade de adotar um racionamento de água da Grande São Paulo. "Não trabalhamos com a possibilidade de racionamento. Quem fala em racionamento preventivo não sabe o que é racionar água para mais de 10 milhões de consumidores", afirmou o diretor de Finanças e Relações com Investidores da concessionária, Rui Affonso.