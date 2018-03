Sabesp e Apas fazem acordo para reduzir consumo de água O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anuncia nesta segunda-feira, 5, um acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para reduzir o consumo de água nos cerca de 8 mil estabelecimentos comerciais do tipo na Região Metropolitana de São Paulo. "Vamos assinar (hoje à tarde) com a Apas um protocolo onde a Sabesp vai fazer uma parceria para o uso racional da água para evitar desperdício e ter um consumo menor. Com isso, eles vão ter também um ganho financeiro", disse Alckmin.