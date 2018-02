Sabesp fecha contrato para investir R$ 1,2 bi em SP

A maior parte dos investimentos (R$ 546 milhões) será destinada ao município de Suzano, onde serão feitas obras para a ampliação do centro de reservação e a duplicação da subadutora local. A Sabesp também executará obras do Projeto Tietê, com instalação de 14,6 quilômetros de coletores-tronco e interceptores, além de obras do Programa de Recuperação de Mananciais nos bairros Ipelândia, Voegels, Dora, Ouro Fino, Jardim do Lago, Jardim Brasil, Ana Rosa, São Marcos e Silvestre.

As demais fatias do investimento nos próximos 30 anos vão para Embu das Artes (R$ 310 milhões), Itapecerica da Serra (R$ 258 milhões) e Rio Grande da Serra (R$ 67 milhões).

Em nota, a Sabesp informou que os novos contratos já estão adequados segundo a nova lei federal de saneamento básico (número 11.445, de 2007). Este novo modelo, chamado Contrato Metropolitano, privilegia a gestão compartilhada e permite que o município participe mais ativamente dos empreendimentos (Estado e município respondem pela concessão dos serviços à Sabesp). Também foram assinados convênios de cooperação pelos quais o Estado de São Paulo e cada um dos municípios concordam em implementar ações conjuntas para oferecer serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.