Sabesp: índice do Sistema Cantareira permanece em 18,5% O volume de chuvas observado no final de semana não foi suficiente para elevar o nível de armazenamento de água do Sistema Cantareira. Segundo dados da Sabesp, o índice de reservas nesta segunda-feira, 17, é de 18,5%, mesmo nível registrado ontem, 16. Na sexta-feira, 14, a capacidade do sistema era de 18,7%.