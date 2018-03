Sabesp interrompe abastecimento em área central de SP Parte da cidade de São Paulo terá seus serviços de abastecimento de água interrompidos hoje. É que até as 20 horas a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai realizar serviços de manutenção no Reservatório da Consolação, deixando o fornecimento de água temporariamente suspenso em Vila Buarque, Santa Ifigênia, Centro, Liberdade, Cambuci, Aclimação, Mooca e Vila Monumento. Em comunicado, a Sabesp nota que, se a água armazenada for utilizada com moderação e sem desperdício, "muito provavelmente a falta nem será sentida e a recuperação ocorrerá de forma mais rápida e tranqüila". Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. Na próxima segunda-feira será a vez de a região coberta pela Estação Elevatória de Água Vila Mariana ficar sem água. Os serviços de manutenção vão interromper o abastecimento, das 7h às 13h, nos bairros Vila Mariana, Vila Clementino, Mirandópolis, Aclimação, Vila Afonso Celso, Jardim Aurélia, Conjunto dos Bancários, Chácara Klabin, Saúde, Liberdade, Morro da Aclimação, Moema e Paraíso.