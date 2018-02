Sabesp lacra 200 bombas de irrigação em Piedade

O município é um dos maiores produtores de frutas e hortaliças do Estado e responde pelo fornecimento de mais de 140 produtos a entrepostos da Ceagesp em Sorocaba e São Paulo. A produção de legumes, hortaliças e frutas como o morango dependem de irrigação diária.

De acordo com a Defesa Civil, a medida tornou-se necessária em razão do risco de faltar água na cidade. Os 52,2 mil habitantes dependem da água do Rio Pirapora, o mesmo usado pela maioria dos agricultores. Os equipamentos de irrigação ficam lacrados por 24 horas e são reabertos por igual período.

"Eles adotaram o racionamento para as lavouras, mas não fizeram o mesmo na cidade", reclamou o produtor rural Odair Sicca, do bairro rural de Roseira. De acordo com a prefeitura, a medida é emergencial e foi discutida com representantes dos produtores.

Em nota, a Sabesp informou que o corte foi necessário para recuperar a vazão do Rio Pirapora e evitar o desabastecimento da cidade. Segundo a concessionária, muitos produtores retiram água sem autorização (outorga) do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

A empresa confirmou ter solicitado ajuda da Defesa Civil para coibir a retirada irregular. Ainda segundo a Sabesp, o abastecimento da população tem prioridade e a medida será suspensa assim que o manancial se recuperar. O Sindicato Rural de Piedade estuda a possibilidade de recorrer à Justiça para garantir a irrigação das lavouras.