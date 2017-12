Sabesp propõe aumento na conta de quem aumentar consumo

De acordo com levantamento da Sabesp, um mês após o lançamento do bônus de 30% para quem economizou 20% de água, 76% dos paulistanos atendidos pelo Sistema Cantareira aderiram à campanha e ao consumo consciente. Desses, 37% tiveram bônus, outros 39% economizaram, mas não atingiram a meta que daria direito ao desconto e outros 24% não economizaram água.

Em 31 de março, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou que o bônus, antes restrito aos consumidores do Sistema Cantareira, passaria a valer também em toda a região metropolitana. "A nova iniciativa acompanha o esforço do Governo do Estado de São Paulo e da Sabesp em garantir a segurança do abastecimento na Capital e Região Metropolitana, mesmo durante a maior crise hídrica já registrada nos últimos 84 anos", informou a Sabesp.

A companhia destacou que tem adotado todas as medidas para garantir a segurança no abastecimento, tais como transferência de água dos sistemas Guarapiranga, Alto Tietê e, a partir de setembro, do Sistema Rio Grande, para abastecer áreas antes abastecidas pelo Cantareira. A empresa citou ainda o programa de bônus de 30% para quem reduzir o consumo em 20%, campanha publicitária para difundir a economia de água e obras para utilização da reserva técnica.