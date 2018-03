Sabesp rebate crítica de entidade sobre abastecimento

"A companhia investe de forma contínua e planejada em ações de fornecimento de água" e cumpre as determinações dos órgãos reguladores do Sistema Cantareira (Agência Nacional de Águas e Departamento de Águas e Energia Elétrica). "A empresa esclarece que está tomando todas as providências para manter a normalidade do abastecimento dos 20 milhões de habitantes na Grande São Paulo."

O principal investimento em andamento, segundo a Sabesp, é a construção do novo sistema produtor de água São Lourenço, uma Parceria Público Privada com investimento de R$ 2,2 bilhões e que vai adicionar 4,7 mil litros de água por segundo, com entrega em 2018. A Sabesp destacou ainda a ampliação do Sistema Alto Tietê, que adicionou mais 10 mil litros de água a cada segundo à produção para abastecer a Grande São Paulo, e de 700 litros por segundo no Sistema Rio Grande.

Em carta divulgada nesta segunda, o Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) havia acusado o governo do Estado de São Paulo e a Sabesp de transmitirem "a falsa impressão" de que o problema da falta de água está controlado.