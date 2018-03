Sabesp testa aparelho que detecta vazamentos A Sabesp colocou em teste dois equipamentos que auxiliam no trabalho de identificação de vazamentos. Um deles é uma câmera de inspeção que capta imagens dentro dos canos com uma microcâmera - numa técnica similar ao exame de endoscopia. Há também medição eletromagnética. A utilização dessa aparelhagem faz parte de um convênio com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica). Os novos métodos evitam a quebra do asfalto, a paralisação do trânsito e a suspensão do abastecimento.