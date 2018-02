SAC divulga política comercial da Infraero em aeroportos

Entre as regras definidas, está a garantia de previsibilidade para as empresas que ocupam áreas operacionais nos aeroportos, com a obrigação de notificá-las com 12 meses de antecedência ao término do contrato sobre a intenção de fazer licitação para uma nova alocação da área.

No caso de áreas comerciais, a portaria também define que a Infraero deve garantir sinalização adequada em português e inglês para a localização das áreas operacionais e comerciais do aeroporto, e disponibilizar, sem custos adicionais aos passageiros, acesso à Internet sem fio e pontos de energia elétrica em quantidade adequada.

Para mais informações, acesse: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2013&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=140

(Por Roberta Vilas Boas)