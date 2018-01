Saem os vencedores do concurso de vídeos do Firefox Sabendo que hoje em dia as ferramentas de edição de vídeo permitem aos usuários finais gerar filmes com grande qualidade, a Fundação Mozilla, que desenvolve o navegador de código aberto Firefox, criou um concurso de filmes para sua campanha publicitária. Entre várias tentativas no máximo ´bem intencionadas´ e vídeos bem acabados, o concurso recebeu 280 trabalhos diferentes e os vencedores foram divulgados na semana passada. São eles: "Daredevil", de Pete Macomber; "Wheee!", de Jeff Gill; e "Fox Fever", de Andrew Green. Também receberam menção honrosa os trabalhos "This is Hot", de Danny Robashkin; e "Give Me the Soap", de Chris Wedding. Os trabalhos vencedores, bem como os demais 275 vídeos podem ser acessados livremente pela Web. Mas é preciso ter o plugin do Quicktime (software de vídeo da Apple) instalado.