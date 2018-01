SafeNet fornece proteção de dados para notebooks O roubo de informações é um risco sério para qualquer usuário de um notebook, ameaçando a divulgação ou uso indevido de informações pessoais ou até de dados corporativos. Para prevenir estes casos, existem soluções de proteção de informações confidenciais. Uma saída é a proteção dos dados guardados em disco com ferramentas de criptografia e chaves de autenticação forte, que podem salvaguardar os dados em caso de roubo do laptop. A fornecedora de softwares de segurança SafeNet anunciou o lançamento de novas ferramentas do tipo nesta semana, com foco em usuários corporativos e advogados, que podem ser aplicados a usuários de laptops em geral. O pacote associa a ferramenta de criptografia de disco Protect Drive à ferramenta de autenticação Ikey 2032. O Protect Drive faz a criptografia total de discos rígidos para proteger informações sensíveis em desktops e laptops, dificultando inclusive o roubo de informações em ataques de hackers. Já o Ikey 2032, um pen drive com função dedicada de segurança, adiciona ao Protect Drive a segurança na autenticação, uma vez que para iniciar o sistema é necessário inserir o Ikey na porta USB da máquina e digitar uma senha. Sem o Ikey, o disco rígido da máquina protegida permanece criptografado. Além disto, durante o uso normal, basta desconectar o dispositivo da porta USB para que o sistema seja bloqueado. "O uso freqüente de notebooks pelos executivos expõe dados a sérios riscos de ataques físicos ou virtuais, podendo ser perdidas ou roubadas a qualquer hora", observa Paulo Vianna, gerente de negócios da SafeNet.