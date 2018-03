Safra 14/15 de cana do centro-sul estimada em 575 mi t, diz FCStone A safra de cana do centro-sul do Brasil deve ficar em 575 milhões de toneladas no ciclo 2014/15, ante 585,8 milhões estimados em abril, por efeito da estiagem que afetou a região durante longo período e impediu o desenvolvimento satisfatório dos canaviais, disse a FCStone nesta sexta-feira.