Safra de café do Brasil em 2015 deve atingir até 47 mi sacas, prevê Rabobank

A safra de café do Brasil no ano que vem deverá atingir, na melhor das hipóteses, 47 milhões de sacas de 60 kg, estável ante o volume de 2014, previu um analista do Rabobank.

Rafael Barbosa, especialista de alimentos e agronegócio do banco, disse esperar o retorno das chuvas nas próximas semanas às regiões de café atingidas pela seca, o que provavelmente desencadeará o florescimento generalizado em todo o cinturão produtor para a temporada 2015.

Mesmo assim, ele não vê "muito espaço" para uma colheita muito maior no próximo ano, mesmo que as chuvas ocorram com regularidade a partir de agora pelo resto da temporada.

"Minha opinião é que estamos começando uma safra com potencial em 2015 para o mesmo tamanho da de 2014: 47 milhões de sacas", disse Barbosa.

"A partir de agora, até o início da colheita, o clima vai definir se é possível --ou não-- de se atingir esse potencial", afirmou.

Ele acrescentou que, se as chuvas não se concretizarem ou se houver mais problemas climáticos para o desenvolvimento da nova safra no maior produtor global, "poderíamos ver uma diminuição de oferta (em produção) no próximo ano e uma colheita consideravelmente menor".

Mas ele ressalvou que este não era o seu cenário básico.

"Eu assumo que as chuvas voltarão e que o tempo vai se desenvolver normalmente."

Segundo Barbosa, das 47 milhões de sacas colhidas na safra deste ano, os grãos arábica representaram 30 milhões de sacas e os de robusta, 17 milhões.

Na próxima semana, chuvas cobrem grande parte da área agrícola do Brasil, inclusive regiões de café, segundo a Somar Meteorologia.

(Reportagem de Reese Ewing)