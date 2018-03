Safra de cana se prolonga e preços caem

Os preços do álcool combustível mantiveram o ritmo de queda pela oitava semana consecutiva, pressionados pelos altos estoques do combustível em poder das usinas e da ampliação do prazo de moagem de cana nesta safra. O clima favorável na região produtora neste período permitiu que as usinas mantivessem por mais tempo a cana em pé nas lavouras, alongando o tempo para o processamento da matéria-prima. Normalmente, os trabalhos das usinas se encerram no mês de novembro de cada ano e o mercado deveria estar em plena entressafra. Com o alongamento dos trabalhos por causa do clima, duas usinas ainda seguem processando cana. SITUAÇÃO ATÍPICA O reflexo da situação atípica do mercado pode ser percebido nos preços. Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), as cotações do álcool anidro recuaram 10,53% em janeiro, em comparação a dezembro. Em relação a janeiro de 2007, a queda é ainda mais acentuada e chega a 26,8%. O indicador do anidro foi cotado nesta semana em R$ 0,76145/litro, em queda de 1,1% na semana. Para o álcool hidratado a situação não é diferente. O indicador medido pelo Cepea encerrou a semana passada a R$ 0,67338/litro e acumulou queda semanal de 1,01%. Ao longo de janeiro a retração acumulado para o combustível utilizado diretamente nas bombas foi de 10,37%. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o recuo chega a 33,87%.