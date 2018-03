Sai lista de finalistas a Prêmio de Jornalismo Ambiental

Os textos selecionados por jornalistas do jornal O Estado de S.Paulo para a próxima etapa do prêmio são de Edvan Lessa dos Santos (Universidade Federal da Bahia), Fernanda Ferreira Nunes (Universidade São Judas Tadeu/SP), Marina de Lima Cardoso (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Paulo Eduardo Palma Beraldo (Unesp-Baurú/SP), Roberta Costa Gonçalves de Almeida (PUC-PR) e Sarah Teófilo Marcelino (PUC-Goiás).

Pela classificação, os seis ganham uma viagem organizada pela Tetra Pak para visitar áreas florestais no Paraná e terão suas reportagens publicadas no portal www.estadao.com.br, na véspera da etapa final do concurso. O grande vencedor será definido após uma rodada de entrevistas na sede do Estadão, no dia 22 de agosto, e receberá uma viagem para Austin, nos Estados Unidos, onde participará de um programa de estágio personalizado no Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas. A reportagem vencedora também será publicada na versão impressa do jornal.