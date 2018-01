Sai primeira encomenda no projeto do laptop de US$ 100 O governo da Nigéria foi o primeiro a fazer uma encomenda oficial de micros da OLPC, organização responsável pelo laptop de US$ 100. O país africano encomendou um milhão de máquinas, mas não terá os computadores antes que outros países em desenvolvimento façam seus pedidos. Como o projeto precisa ter pelo menos 5 milhões de unidades encomendadas para viabilizar os custos de produção, isso exige o compromisso de pelo menos outros quatro países, cada um encomendando um mínimo de um milhão dé máquinas. A Índia, um dos países até então interessados no projeto, descartou o uso do portátil nesta quarta-feira, dia 26, por intermédio de seu secretário da Educação, Sudeep Banerjee. Ele afirmou que o país tomou esta decisão por não acreditar na maturidade do projeto. O projeto do laptop de US$ 100 utiliza uma plataforma de hardware que consome pouca energia, que explora conexões sem fio e a plataforma operacional Linux, sobre a qual rodam aplicativos de cunho educacional. Além de países em desenvolvimento, o projeto conta com o apoio de empresas como AMD, Google e Red Hat, entre outras. Interesse Nicholas Negroponte, criador do projeto e líder da OLPC, acredita que o acesso das crianças aos computadores, em especial das mais pobres, "é a forma mais barata de melhorar a educação". Em evento nesta semana, quando apresentou os avanços mais recentes do projeto, Negroponte acrescentou que a Argentina e o Brasil estão entre os países interessados neste projeto internacional. "Queremos que as crianças tenham educação entre casa e escola. O melhor do computador portátil é que pode ser carregado para todos os lugares e permite que as crianças dêem asas à sua imaginação", disse Negroponte ao falar na Cátedra das Américas da Organização dos Estados Americanos (OEA). Negroponte também explicou que até novembro uma série de testes será feita nos dois países sul-americanos e, se tudo der certo, as primeiras máquinas poderão ser entregues já em 2007. Negroponte informou que também houve contatos informais com o governo da Venezuela e há ainda outros países interessados no projeto como a China e a Tailândia. "Também estamos negociando com o Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) e o Banco Mundial para poder atingir os países menores", antecipou. Com ANSA