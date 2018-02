SAIBA MAIS-Denúncias geram cai-cai de ministros em 2011

Dos que perderam os cargos, Nelson Jobim foi o único a não ser envolvido em acusações. Deixou o posto de ministro da Defesa após declarações públicas em que fez críticas a integrantes do governo.

Veja abaixo os detalhes da saída de cada ministro denunciado:

ANTONIO PALOCCI (PT), Casa Civil

Principal ministro de Dilma, ficou na linha de tiro após a imprensa noticiar que seu patrimônio teria aumentado 20 vezes desde 2006, quando desempenhava mandato de deputado federal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palocci ficou sob suspeita de tráfico de influência depois que veio a público que o ministro recebeu 20 milhões de reais somente em 2010, ano eleitoral em que participou da coordenação da campanha de Dilma, por meio de atividades de consultoria.

Ele se recusou a divulgar a quem prestou serviços, alegando cláusulas de confidencialidade, mas rejeitou as suspeitas de tráfico de influência e disse que declarou todos os recursos que recebeu à Receita Federal.

Primeira denúncia: 15 de maio

Demissão: 7 de junho

* Palocci havia sido ministro da Fazenda no governo Lula e deixou o cargo em 2006, no escândalo da quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, que afirmara que o então ministro frequentava uma casa em Brasília onde se faria lobby.

ALFREDO NASCIMENTO (PR), Transportes

O PR, partido do ex-ministro, foi acusado de comandar um esquema de cobrança de propinas que renderia ao partido até 5 por cento do valor de todos os contratos firmados pelo ministério e sob a gestão da Valec, estatal que cuida das ferrovias, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Outra denúncia apontou suposto enriquecimento ilícito do filho do então ministro, cuja empresa teria ligação com outra que recebia verba do ministério.

Em discurso após pedir demissão, Nascimento disse que deixou o cargo por não ter mais o apoio que o governo havia lhe prometido. Ele negou as acusações, e disse que os episódios que geraram as denúncias ocorreram quando estava fora da pasta.

Primeira denúncia: 2 de julho

Demissão: 6 de julho

* Nascimento era ministro dos Transportes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e havia sido mantido no cargo por Dilma

WAGNER ROSSI (PMDB), Agricultura

Teria oferecido propina em troca de silêncio sobre casos de fraude e corrupção na pasta.

Também foi acusado de usar politicamente a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) quando presidiu o órgão e de permitir a atuação de um lobista dentro do ministério.

Rossi rejeitou as acusações, que classificou de "falsas" e "sem provas", e disse que elas tinham objetivos políticos.

Primeira denúncia: 31 de julho

Demissão: 17 de agosto

* Rossi era ministro da Agricultura de Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma

PEDRO NOVAIS (PMDB), Turismo

Afilhado político do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), foi acusado de ter usado recursos públicos para pagar uma empregada pessoal. Além disso, um funcionário da Câmara dos Deputados trabalharia irregularmente como motorista particular da mulher do então ministro.

Embora tenham sido essas denúncias que levaram a sua saída, Novais já havia sido alvo de acusações antes mesmo de assumir a pasta, quando foi divulgado que ele usou recursos da verba indenizatória para pagar despesas em um motel. Ele devolveu os recursos após a divulgação da notícia, dizendo ter se tratado de um erro.

Primeira denúncia: 13 de setembro

Demissão: 14 de setembro

ORLANDO SILVA (PCdoB), Esporte

O então ministro foi apontado por um policial militar do Distrito Federal como coordenador de um esquema de desvio de recursos públicos destinados a convênios realizados pela pasta com organizações não-governamentais (ONGs). O suposto esquema teria como beneficiário seu partido, o PCdoB.

O ministro rejeitou as acusações e argumentou que seu acusador havia sido preso em operação da polícia do DF que investigou desvios na pasta. Sua situação, no entanto, se deteriorou após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter aberto investigação contra ele.

Primeira denúncia: 15 de outubro

Demissão: 26 de outubro

* Silva era ministro do Esporte de Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma

CARLOS LUPI (PDT), Trabalho

Assessores do então ministro teriam exigido propina de ONGs conveniadas à pasta para liberar repasses de verbas.

Lupi também teria usado um avião pago por um empresário que posteriormente firmou convênios com a pasta e foi acusado de ter sido funcionário "fantasma" da Câmara dos Deputados por quase seis anos e de ter acumulado cargos públicos nas esferas federal e municipal.

A situação de Lupi se complicou após a recomendação da Comissão de Ética Pública, órgão ligado à Presidência da República, de exonerá-lo do cargo diante das suspeitas.

O ministro negou as denúncias, chegou a incomodar o Planalto ao dizer que só deixaria o ministro "abatido a bala". Se retratou ao dizer que "ama" Dilma. Também disse não ter "relações" com o empresário que teria pago a aeronave em que voou.

Primeira denúncia: 5 de novembro

Demissão: 4 de dezembro

* Lupi era ministro do Trabalho de Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma

(Por Hugo Bachega)