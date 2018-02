SAIBA MAIS-Detalhes dos casos da gripe H1N1 no país

De acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o Brasil é o sétimo país no mundo a registrar tal contaminação.

Veja os detalhes fornecidos pelo ministério sobre os casos confirmados no país:

CASOS DO RIO DE JANEIRO

*Paciente foi contaminado por um amigo que já havia sido diagnosticado como portador do vírus H1N1. Trata-se do primeiro caso de contaminação pessoa para pessoa no país. O homem, de 29 anos, está internado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).

*O primeiro caso registrado no Rio de Janeiro é de um homem de 21 anos que retornou do México no dia 2 de maio e manifestou os primeiros sinais da doença um dia depois. Ele está desde terça-feira internado no HUCFF e passa bem.

CASO DE SANTA CATARINA

*Trata-se de uma criança de 7 anos que esteve na Flórida. Ela foi internada na segunda-feira no Hospital Infantil, em Florianópolis, e já recebeu alta.

CASOS DE SÃO PAULO

*Um dos pacientes de São Paulo esteve no México de 17 a 22 de abril. Começou a manifestar os sintomas da gripe no dia 24, e ficou internado de 29 de abril até a última segunda-feira. Este paciente não corre risco de infectar outras pessoas, pois o período de maior risco de transmissão da doença é de dez dias. Ele passa bem e já recebeu alta.

*O segundo paciente de São Paulo esteve na Flórida e chegou ao Brasil no dia 28 de abril. No dia seguinte, começou a manifestar os sintomas da doença. Não foi internado porque, na época, a Flórida ainda não era considerada área afetada pela doença. O paciente foi mantido em isolamento domiciliar e passa bem. Nenhum dos familiares manifestou os sintomas. Também já recebeu alta.

CASO DE MINAS GERAIS

*O paciente esteve no México entre os dias 22 e 27 de abril e começou a manifestar sintomas da doença durante a viagem, no dia 26. Ele foi internado no mesmo dia em que chegou ao Brasil e recebeu alta no dia 29. O paciente ficou em isolamento familiar até a última quarta-feira e passa bem. Também não corre risco de infectar outras pessoas.

(Por Hugo Bachega e Ana Paula Paiva)