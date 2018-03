SAIBA MAIS-Estimativas dos custos de uma pandemia de gripe

Apesar das autoridades sanitárias não terem declarado uma pandemia, elas esperam encontrar mais casos conforme a gripe se espalhe entre as pessoas.

A severidade e a taxa de mortalidade dessa nova variante de gripe ainda não foi cientificamente estabelecida.

Contudo, especialistas na área da saúde já haviam alertado anteriormente que a próxima pandemia de gripe estava atrasada e alertaram os países a se prepararem para o dramático impacto econômico de tal catástrofe.

Abaixo estão as estimativas dos custos econômicos de tal desastre:

* O Banco Mundial estimou em 2008 que uma pandemia de gripe poderia custar 3 trilhões de dólares e resultar numa queda de aproximadamente 5 pontos porcentuais no crescimento do PIB mundial. O Banco Mundial estimou que mais de 70 milhões de pessoas poderiam morrer no mundo em decorrência de uma epidemia séria.

* O grupo independente de intelectuais australianos do Instituto Lowy de Política Internacional estimou em 2006 que no pior cenário, a epidemia de gripe poderia limar 4,4 trilhões de dólares da produção econômica global.

* Dois relatórios nos Estados Unidos em 2005 estimaram que uma pandemia de gripe poderia causar uma séria recessão na economia norte-americana, com custos imediatos entre 500 e 675 bilhões de dólares.

Um estudo, do Serviço de Orçamento do Congresso, afirmou que hospitais teriam dificuldade em controlar infecções e que poderiam se tornar fontes de disseminação da doença.

Um segundo estudo da WBB Securities LLC de Nova Jersey prevê em um ano perdas econômicas de 488 milhões de dólares e um prejuízo econômico permanente de 1,4 trilhão de dólares à economia dos Estados Unidos,

* Em 2003 o surto de gripe aviária afetou viagens, comércio e locais de trabalho e custou 40 bilhões de dólares à região da Ásia Pacífico. O surto durou seis meses e matou 775 das 8.000 pessoas infectadas em 25 países.

(Reportagem de Tan Ee Lyn)

REUTERS AC