SAIBA MAIS-Oi fecha acordo para compra da Brasil Telecom O fechamento do acordo de compra da Brasil Telecom pela Oi por 5,86 bilhões de reais marca o início da formação de uma gigante das telecomunicações no país, com operações em praticamente todo o território nacional. Veja a seguir os números das empresas: OI Área de concessão: 16 Estados: Região Nordeste mais os Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Roraima, Amapá e Amazonas. Corresponde a cerca de 41 por cento do PIB do país, abrangendo 102 milhões de habitantes. A empresa também adquiriu licença para atuar no estado de São Paulo (na telefonia móvel), o que deve acontecer a partir do segundo semestre deste ano. Linhas fixas em serviço (4o tri/07): 14,22 milhões Clientes banda larga (4o tri/07): 1,52 milhão Clientes celular (4o tri/07): 16 milhões Receita líquida (4o tri): R$4,5 bilhões BRASIL TELECOM Área de concessão: 10 Estados: Distrito Federal e Estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Corresponde a cerca de 25 por cento do PIB nacional, envolvendo cerca de 40 milhões de habitantes. Linhas fixas em serviço (1o tri/08): 8,03 milhões Clientes banda larga (1o tri/08): 1,63 milhão Clientes celular (1o tri/08): 4,58 milhões Receita líquida (1o tri/08): R$2,76 bilhões (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Taís Fuoco)