SAIBA MAIS-Países afetados pelo surto de gripe suína

Veja abaixo os atuais números de casos e mortes no mundo:

PAÍS MORTES CASOS CONFIRMADOS CASOS SUSPEITOS

MÉXICO 149 26 1.995*

EUA 0 65 0**

CANADÁ 0 13 0

NOVA ZELÂNDIA 0 3 8

ESPANHA 0 2 32

ISRAEL 0 2 1

GRÃ BRETANHA 0 2 0

AUSTRÁLIA 0 0 89

BRASIL 0 0 20

FRANÇA 0 0 20

CHILE 0 0 13

DINAMARCA 0 0 11

SUÍÇA 0 0 9

ÁUSTRIA 0 0 5

COLÔMBIA 0 0 4

ALEMANHA 0 0 3

NORUEGA 0 0 1

COREIA DO SUL 0 0 1

GUATEMALA 0 0 1

NOTAS:

* O número total de mortos no México é para mortes que as autoridades do país suspeitam terem sido causadas por gripe suína. O número de casos confirmados da doença no país é o número fornecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de casos suspeitos foi fornecido pelo Ministério da Saúde do México.

** O Centros para Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) já registrou 64 casos confirmados. Autoridades de Indiana confirmaram um caso adicional.

Fontes: Reuters/OMS/CDC/www.hpa.org.uk

(Escrito por David Cutler, Redação Londres)