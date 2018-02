SAIBA MAIS-Países atingidos pelo vírus da gripe H1N1

No mundo inteiro, 14 países confirmaram casos de infecção. Os últimos foram registrados na França, Dinamarca e em Hong Kong --onde um passageiro vindo do México foi o primeiro caso confirmado no continente asiático.

Confira abaixo detalhes dos últimos números de casos da nova variação do vírus H1N1 da gripe no mundo:

PAÍS MORTES CASOS CONFIRMADOS CASOS SUSPEITOS

México 176* 358 2.500

Estados Unidos 1 143 0

Canadá 0 51 0

Espanha 0 13 116

Grã-Bretanha 0 11 642

Alemanha 0 5 12

Nova Zelândia 0 3 149

França 0 2 41

Israel 0 2 2

Suíça 0 1 16

Dinamarca 0 1 0

Austria 0 1 2

Holanda 0 1 0

Hong Kong 0 1 0

Austrália 0 0 114

Coreia do Sul 0 0 21

Chile 0 0 16

Colômbia 0 0 10

Argentina 0 0 9

Venezuela 0 0 9

Peru 0 0 7

Brasil 0 0 7

Guatemala 0 0 3

Costa Rica 0 0 2

El Salvador 0 0 2

África do Sul 0 0 2

Benin 0 0 1

Finlândia 0 0 1

Noruega 0 0 1

--------------------------------------------------------------

* NOTAS:

-- O México registrou 176 mortes com base em sintomas e testes iniciais, com 7 vítimas fatais até agora confirmadas pelos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)/CDC/Autoridades Nacionais de Saúde.

(Reportagem de David Cutle)