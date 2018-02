SAIBA MAIS-Quase 143 milhões de eleitores podem votar para definir novo presidente

Confira abaixo alguns dados sobre a eleição de 26 de outubro.

= O pleito de domingo será a sétima eleição direta para presidente desde o fim do regime militar em 1985.

= A atual população do Brasil é estimada pelo IBGE em pouco mais de 203 milhões de pessoas, sendo que há 142.822.046 eleitores aptos a votar.

= Todo cidadão alfabetizado entre 18 e 70 anos é obrigado a votar. Analfabetos e pessoas com 16, 17 ou acima dos 70 anos possuem direito ao voto facultativo, fatia do eleitorado que corresponde a mais de 19,8 milhões de pessoas.

= Votarão sob o sistema de identificação biométrica, a partir da impressão digital, em 762 municípios, 23.851.673 eleitores.

= A votação ocorre entre as 8h e 17h horas no horário local.

= A apuração dos votos tem início no momento de encerramento do pleito e o TSE começa a divulgar resultados parciais a partir das 20h no horário de Brasília --com o horário de verão as últimas urnas serão fechadas três horas depois da capital.

= Nos cinco dias que antecedem as eleições, assim como nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. As exceções são os casos de flagrante delito, violação de salvo-conduto e sentença criminal por crime inafiançável.

= O Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral, com 31.998.432 eleitores, 22,40 por cento do total

= O segundo maior colégio eleitoral é Minas Gerais, com 15.248.681 eleitores (10,68 por cento)

= O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio, com 12.141.145 eleitores (8,50 por cento)

= Bahia é o quarto maior colégio eleitoral, com 10.185.417 eleitores (7,13 por cento)

= O quinto maior colégio é o Rio Grande do Sul, com 8.392.033 eleitores (5,88 por cento)

(Por Felipe Pontes, no Rio de Janeiro)