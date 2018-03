SAIBA MAIS-Região central da Itália tem histórico de terremotos

Veja abaixo alguns fatos sobre Abruzzo.

* Situada na região oriental do centro da Itália, a acidentada região está na linha costeira do mar Adriático. Abruzzo é o lar de 1,3 milhão de pessoas e tem sofrido com muitos terremotos através dos séculos.

* Dois terços dos seu 11 mil quilômetros quadrados são cobertos por montanhas, e uma planície se estende ao longo de seus 130 quilômetros de areia ao longo da costa.

* A cordilheira dos Apeninos corta Abruzzo, com o pico do Corno Grande, de 2.914 metros, situado na capital de L'Áquila.

* A antiga Abruzzo ganhou fama por suas bruxas, feiticeiros e encantadores de serpentes, membros de uma tribo conhecida como Marsi. Na Procissão Anual dos Encantadores de Serpentes no vilarejo na montanha de Cocullo, uma estátua de São Domingos é coberta por cobras vivas.

* A cidade medieval de L'Áquila, cujo nome significa "A Águia", é cercada por muros e tem uma população de 68 mil pessoas. Grande parte da cidade sofreu grandes danos em um terremoto em 1703, incluindo igrejas, praças e a catedral medieval.

* Abruzzo tem o maior PIB per capita do sul da Itália.

* A cidade é dotada de cidades bem preservadas da era medieval e da Renascença, mas tem evitado o desenvolvimento turístico de algumas regiões, como a Toscana.