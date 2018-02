SAIBA MAIS-Veja os detalhes da CPI que investigará a Petrobras A Mesa Diretora do Senado vai notificar as bancadas dos partidos na terça-feira para que os líderes indiquem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, criada por pressão do PSDB para investigar irregularidades supostamente praticadas pela estatal, que nega as acusações.