Saída para o feriado provoca lentidão em rodovias de SP

O motorista encontra situação mais complicada na rodovia Régis Bittencourt, que tem 13 quilômetros de lentidão no sentido sul devido ao excesso de veículos. Na Fernão Dias, são 8 quilômetros no sentido interior, em Taubaté.

Já a rodovia Presidente Dutra tem 7 quilômetros de retenção no sentido Rio de Janeiro, na altura de Caçapava. A rodovia Carvalho Pinto, por sua vez, tem lentidão entre os quilômetros 128 e 130, no acesso à Dutra, em direção ao Rio de Janeiro, por causa do excesso de veículos.

O sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo normal de veículos nos dois sentidos e funciona em Operação Descida (7 por 3). As duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes operam no sentido litoral. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

O trânsito também é bom nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, segundo a concessionária Autoban, e nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, segundo a Viaoeste, que levam ao interior.