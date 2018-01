Salero sem 'i' e de sotaque andino

A onda de restaurantes com temática sul-americana, que está começando na cidade, deve ganhar um reforço na próxima semana: o restaurante Salero (Rua Bela Cintra, 1.709, Jardim Paulista, 3083-4022). A casa será capitaneada pelo chef boliviano Checho Gonzáles - que comandava o Zazá Bistrô, no Rio de Janeiro - espera o alvará da prefeitura para abrir as portas, e vai propor um cardápio contemporâneo com forte inspiração nas cozinhas da América Latina. Lá, será possível topar com clássicos como o locro, um cozido boliviano e ceviches peruanos e criações do chef, como as tiras de filé com purê de batatas e escabeche de cogumelos e calda picante de cacau. As sobremesas serão do uruguaio Fabian Sasso, entre elas mousse de chirimoya sobre biscoito de castanha do Pará e manga caramelizada. O bar do restaurante, em dois ambientes, oferecerá curiosidades da baixa gastronomia do continente, como os taquenos,pequenos pasteis de queijo de cabra; os chicharrones, a versão andina dos torremos; e choripan, o pão, linguiça e chimichurri tão presente nos chiringuitos do cone sul.