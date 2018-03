Salgado Filho reabre para pousos após ficar 6h fechado O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), reabriu para pousos às 9h44. As aterrissagens haviam sido suspensas às 3h58, em decorrência do forte nevoeiro na região. O mau tempo também casou a interrupção das decolagens entre 5h04 e 8h48. Com isso, até as 10h55, 12 das 18 partidas previstas no terminal atrasaram e 5 foram canceladas. Quanto às chegadas, houve 5 atrasos e 5 cancelamentos. Segundo a TAM, em razão do fechamento, o vôo JJ 3413, proveniente do Aeroporto Galeão, no Rio, teve de ser alternado para Florianópolis, em Santa Catarina.