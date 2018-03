Salgueiro fala da criação do mundo a partir de Gaia O Salgueiro fala da criação do mundo a partir de Gaia, a deusa grega da Terra. Os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, e seus orixás correspondentes são nortes do enredo, que culmina na sustentabilidade. As divindades africanas defendem o planeta e aparecem nos carros alegóricos e em diversas alas. Há 11 anos sob a batuta do casal de carnavalescos Renato e Marcia Lage, o Salgueiro promete um desfile poderoso e colorido. A rainha de bateria é das mais carismáticas da Passarela do Samba: Viviane Araújo.