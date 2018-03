Salgueiro retrata emoção de portugueses no Rio Com o enredo sobre o Rio, o Salgueiro retratou a emoção que os portugueses sentiram ao chegar pela primeira vez à cidade. Este ano, a escola vermelha e branca apostou na irreverência e originalidade para contar as belezas Cidade Maravilhosa. Tanto que a comissão de frente trouxe portugueses que chegaram ao Brasil numa banana boat e enlouquecidos com o tempero da mulher brasileira. Os pontos turísticos da capital fluminense foram usados como inspiração para os carros alegóricos projetados pelo carnavalesco Renato Lage. Os que mais empolgaram o público na Avenida Marquês de Sapucaí foram os que retrataram o Maracanã, maior estádio de futebol do País, e o que homenageou a Lapa, tradicional bairro boêmio da capital. Atrás deste carro, um painel com várias fotos de pontos turísticos, como o Pão de Açúcar e o Corcovado, emocionaram o público.