Salmão ao molho de ervas finas Na casa de Suzana Neves Revkolevsky não podem faltar legumes, verduras e arroz branco, sempre fresquinho, para acompanhar outras preparações da cozinheira Romilda Pereira - como as panquecas recheadas com carne e cobertas com molho branco; o frango ensopado; as carnes grelhadas; e o salmão ao molho de ervas, que ela ensina na receita ao lado. "É um prato leve, com pouca gordura, mas muito saboroso", garante Suzana. "A dica é não deixar que o peixe doure e resseque. Tem de ficar rosado", explica Romilda. Veja receitas da cozinheira: Salmão ao molho de ervas finas Bolo de chocolate da Suzana Há dois anos trabalhando para a família Revkolevsky, a cozinheira não abusa de óleos e margarinas. Por isso, o salmão vai ao forno e o iogurte do molho é desnatado. "Mas tem de ser cremoso, para ficar um molho consistente e homogêneo", diz Romilda, que também capricha nas sobremesas. "Tem sempre alguma coisa: pudim, manjar, arroz-doce. Ah!, e o bolo dos meninos (filhos de Suzana), de laranja ou chocolate", ela conta. "Tive de fazer algumas adaptações na receita de laranja, diminui as raspas da fruta e a quantidade de ovos. Ficou no ponto." Já o bolo de chocolate é uma receita antiga, que Suzana comia na adolescência e Romilda aprendeu lendo o amarelado caderno de receitas da patroa.