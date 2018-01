Salva-vidas 'sugador de línguas' vence prêmio de design

Um aparelho que salva vidas conhecido como Tongue Sucker ("Sugador de Línguas", em português), um pé protético de baixo custo e um carro conversível elétrico de alta velocidade chamado Tesla Roadster são alguns dos ganhadores dos prestigiosos prêmios Index de 2007, que oferecem 100 mil euros às melhores idéias no ramo do design. O Tongue Sucker, cujo nome descreve perfeitamente sua função, é um aparelho barato de primeiros-socorros projetado para salvar vidas, ao permitir que espectadores destreinados presentes ao local de um acidente salvem a vida de vítimas inconscientes, desobstruindo rapidamente suas vias respiratórias antes que os profissionais de resgate cheguem ao local. A idéia nasceu do conhecimento de que ocasionalmente minutos cruciais para o sucesso de um socorro são perdidos antes que cheguem os paramédicos. Quatro jovens designers do Imperial College e do Royal College of Art de Londres criaram o Tongue Sucker depois dos atentados suicidas com explosivos contra a cidade, em 2005. "Se você não desobstruir as vias respiratórias antes da chegada dos paramédicos, pouco importará que cheguem ou não", disse Graeme Davies, um dos inventores, à Reuters, depois de conquistar o prêmio concedido sob a tutela do príncipe herdeiro da Dinamarca. O aparelho consiste de uma pequena câmara plástica descartável com um reservatório de ar de forma semiesférica, que pode ser posicionada sobre a língua da vítima. Quando o ar é liberado, a câmara suga a língua, que pode estar obstruindo a passagem para a garganta, liberando uma passagem pequena mas vital que permitirá que a vítima respire. Os projetistas estão à procura de ajuda para avaliar o produto e conduzir testes clínicos, afirmou Davies. "Esperamos que ele se torne parte de todos os kits de primeiros socorros." Os prêmios Index, os mais vultosos do mundo do design, são distribuídos a cada dois anos, e destinados a cinco categorias: corpo, casa, trabalho, diversão e comunidade. Cada um dos vencedores leva 100 mil euros (US$ 136 mil).