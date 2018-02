Salvador planeja um dos maiores réveillon do País

Os festejos, que costumam acontecer no Farol da Barra, este ano se realizarão na Praça Cayru, nas imediações do Mercado Modelo, na Cidade Baixa. O local mudou devido ao impedimento da orla da Barra, que passa por obras de requalificação. A escolha da Praça Cayru, segundo o prefeito, deveu-se à questão da segurança, por se tratar de uma área ampla, de fácil acesso à população, mas que também oferece condição de dispersão, em caso de necessidade.

Haverá ainda queima de fogos simultâneas nos bairros do Comércio, Barra, Boca do Rio, Itapuã, Cajazeiras, Boa Viagem, Ribeira, Periperi e nas ilhas de Paramana, Bom Jesus dos Passos e de Maré. Durante todos os dias, os shows terão início às 20h.

A expectativa de ACM Neto é a de que a partir desse réveillon Salvador entre na disputa pelo principal destino de final de ano do País, desbancando o Rio.

"Com vários dias de festa, certamente faremos o evento mais expressivo de fim de ano de todo o País. Não haverá outra capital com uma programação igual, gratuita. Salvador será a partir de agora um dos principais destinos de réveillon e, no próximo ano, voltando para a Barra, vamos disputar com o Rio de Janeiro, que já possui uma tradição na realização da festa", afirmou, contando com o apoio do governador Wagner.

"Estamos dando o primeiro, agora. Em 2014, com a festa voltando para o Farol da Barra, este evento será ainda maior e melhor", completou. Ele anunciou a disponibilização de um efetivo que 1,5 mil homens por dia fazendo a segurança da festa. O total de policiais foi definido com base no policiamento montado anualmente para o carnaval, quando cerca de dois milhões de pessoas saem às ruas da capital baiana.

"O mérito é da prefeitura, que conseguiu firmar parceria com a iniciativa privada para a realização da festa. Sabemos que o poder público precisa da iniciativa privada para promover eventos de grande porte, e que a iniciativa privada precisa do poder público para alcançar seus objetivos", disse ainda Wagner.

O governador se referia aos patrocínios da Coca-Cola, e da cervejaria Schin, que juntos somam R$ 2,2 milhões, uma cifra definida pelo secretário do Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, como a maior já investida na festa.

De acordo com o governador, a parcela da população que mora mais afastada do centro da cidade também será contemplada com o Réveillon nos bairros, a exemplo de Paripe e Cajazeiras, ambos populosos e periféricos, que também receberão atrações.