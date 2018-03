Salvador quer construir memorial para Tomé de Souza

O decreto que prevê a formação da comissão que está estudando o tema foi publicado no Diário Oficial no dia 1º. Participam do grupo advogados, historiadores, museólogos, arquitetos e integrantes da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura.

Eles têm a missão de, ao mesmo tempo, definir o local e apresentar o projeto do memorial e dar andamento às tratativas com o governo português, com a Prefeitura de Vila Franca de Xira, onde o corpo de Tomé de Souza está enterrado hoje, e com o proprietário do terreno onde está o túmulo, para promover o translado.

A ideia de trazer os restos mortais de Souza foi apresentada ao então candidato a prefeito ACM Neto pelo advogado Ademir Ismerim, no ano passado. Ex-vice-presidente jurídico do Esporte Clube Bahia, Ismerim dedicou-se, nos últimos anos, a pesquisar o destino dos restos mortais do primeiro governador-geral do Brasil.

O advogado acabou encontrando, na Prefeitura de Vila Franca de Xira, na Grande Lisboa, os registros do túmulo de Tomé de Souza. O corpo está enterrado, junto com o de sua mulher, Maria da Costa, na capela de um antigo mosteiro da cidade. A construção, hoje integrante de uma propriedade particular, está abandonada.

Segundo o presidente da Fundação Gregório de Matos, o diretor teatral Fernando Guerreiro, o memorial tem vocação para se tornar "um importante ponto de visitação turística e histórica" da cidade. De acordo com ele, os pontos estudados para abrigar o prédio são o Centro Histórico e a Península de Itapagipe, na Cidade Baixa.