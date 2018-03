Salvador registra 34,3 graus, recorde de calor no ano

Salvador, na Bahia, registrou na terça-feira, 26, 34,3 graus, no termômetro da estação meteorológica de Ondina, segundo a Climatempo. De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, além de recorde de calor este ano, foi a terceira maior temperatura no mês de fevereiro de todo o histórico de medições da estação, que começaram em 1960. A maior temperatura já registrada na estação até agora foi de 35,2ºC, em fevereiro de 1998. Com o calor intenso e a chegada de uma frente fria, nuvens bastante pesadas cresceram na região da capital baiana, provocando chuva forte e ventania, mas que não ocorreu de forma generalizada. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 32 mm de chuva no bairro de São Cristóvão, perto do aeroporto de Salvador e 45 mm no bairro de Itaigara, mais próximo de Ondina. Na estação de Ondina choveu pouco, apenas 0,3 mm.