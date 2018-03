Salvador sedia exposição brasileira A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) e o Núcleo Mangalarga da Bahia promoverão, de 9 a 17 de agosto, em Salvador (BA), a Exposição Brasileira da Raça Mangalarga. As provas têm peso três no ranking da ABCCRM e, por isso, a expectativa dos organizadores é que a mostra deverá receber animais dos principais criatórios de todo o País. Informações no site www.cavalomangalarga.com.br ou tel. (0--11) 3673-9400.